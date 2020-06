« Réflexion » : de Gérard Ellenberger

Sculptures en tilleul et photographies sur le thème de l’eau

Cette exposition, la 1ère pour Gérard Ellenberger*, rassemble des photos sur le thème de l’eau et des sculptures en bois de tilleul.

Le titre de l’exposition – Réflexion – évoque une double démarche : au sens de reflet sur l’eau et au sens d’approfondissement de la pensée.

De son passé d’ingénieur, l’artiste a développé une grande curiosité qui se retrouve dans l’insolite, qui interroge.

Aucune agressivité, pas de rapport de force, mais des rapports d’intelligence et de coeur.

Photographe amateur de longue date, sculpteur de fraîche date en réaction à l’apparition d’un handicap, cette exposition est le témoignage d’un humanisme contemplatif à partager.

* Gérard Ellenberger, dit « Grand G ».