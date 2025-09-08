Ce dimanche, nous aurons la joie d’accueillir Éric PAYAN. Avec émotion et authenticité, il viendra nous partager son parcours de vie, à la fois extraordinaire et profondément inspirant. Touché par la maladie de Stargardt, une affection dégénérative de la rétine, Éric témoignera de la force et du réconfort que sa foi lui a apportés, transformant son épreuve en un chemin d’espérance et de lumière.
Le thème de la rencontre sera : » REGARDER SANS VOIR » Si tu veux connaître la suite de son histoire, rejoins-nous.
Regarder sans voir
On t’invite à notre culte Café Croissant qui est un moment fraternel autour d’un café, d’une viennoiserie… Ils s’adressent non seulement aux habitués, mais aussi aux croyants ou non croyants
12 Rue Louis Aragon 26200 Montélimar Tél. 07 82 52 00 16
