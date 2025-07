Reine et Pirates – Spectacle de rue tout public – Compagnie Chaos Canem

Reine et Pirate?- Un spectacle familial drôle et détonnant

Embarquez toute la famille à bord du navire de Mme Ching. La seule et unique reine des pirates?! Rires, objets, détournement et musique rythment cette aventure. Une conteuse et deux accessoiristes font revivre l’incroyable destin de cette femme hors du commun, qui a imposé ses lois sur les mers, dans un monde d’hommes.

Reine et Pirate, c’est une aventure palpitante sur la place des femmes, le pouvoir et la liberté ? un conte moderne où l’humour est roi et la piraterie, reine?!

Durée : 1h ? Tout public, dès 7 ans