Rémi & Joël GENIET – Sérénades en Baronnies

Rémi Geniet jouera les Variations Diabelli de Beethoven dont nous fêtons en 2020 le 250ème anniversaire de la naissance. Ensuite nous avons donné carte blanche aux deux musiciens pour jouer ensemble une série de Sonates piano – violoncelle

Diabelli, éditeur et compositeur lui-même, eut l’idée de composer une valse en proposant à plusieurs compositeurs d’en écrire des variations.

Au programme :

*** Ludwig Beethoven Variations Diabelli interprétées par Rémi Geniet

Beethoven écrivit ces trente-trois variations pour montrer comment à partir d’une composition simple, celle de Diabelli, il lui était possible de composer avec une richesse d’inspiration inégalée. Ces variations furent dédicacées à Antonia Brentano, amie de Beethoven, peut-être la destinataire de la Lettre à l’immortelle Bienaimée retrouvée à la mort du compositeur à côté du testament de Heiligenstadt

*** Ludwig Beethoven, Sonate n°2 pour piano et violoncelle.

La Sonate pour violoncelle et piano no 2 en sol mineur, op. 5 no 2, de Ludwig van Beethoven, fut composée en 1796, et publiée en 1797 chez Artaria à Vienne, en même temps que la Première sonate pour violoncelle avec une dédicace au roi Frédéric-Guillaume II de Prusse. Elle comporte deux mouvements et son exécution demande environ vingt minutes:

Adagio sostenuto ed espressivo – Allegro molto piu tosto presto

Rondo. Allegro

*** Robert Schumann, Fantasiestücke

Les Fantasiestücke opus 12 sont un cycle de huit pièces pour piano de Robert Schumann. Composé en 1837 à Ralbitz-Rosenthal auprès de la pianiste anglaise Anna Robena Laidlaw dont elle est la dédicataire, ce recueil s’inspire des pièces de fantaisie à la manière de Callot d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann tant pour le titre que pour le sens du fantastique sombre propre au célèbre graveur du XVIIe siècle.

Des Abends » au soir »

Aufschwung » essor »

Warum ? » pourquoi ? »

Grillen » chimères »

In der Nacht » dans la nuit »

Fabel » fable »

Traumes Wirren » troubles songes »

Ende vom Lied » fin du chant «