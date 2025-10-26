Renc’Arts l’Arsène: apéro jeux et soirée fluo/concert

L’Arsène vous donne rendez vous pour une soirée conviviale et dansante en 2 temps. Dés 19h, APERO JEUX avec vin chaud et soupe latine. A 21h, lancement de la SOIRÉE FLUO sur des musiques d’Amérique du Sud AVEC CHU CHI CHA en concert et DJ AMAZONITA.

Au programme :

Dès 19h, moment de partage, de rire et de convivialité autour d’un APERO DINATOIRE JEUX (buvette, vin chaud et soupe latine sur place à déguster tous ensemble.)

A 21h, les lumières s’éteindront pour faire place à une soirée fluo. On prendra en musique la route de l’Amérique du Sud avec :

– CHU CHI CHA, un tandem franco-chilien qui distille avec brio sa CUMBIA FESTIVE influencée par les musiques électroniques et autres rythmes latinos. Le duo vous emportera dans un concert dansant, porté par des compositions rafraîchissantes dans lesquelles il métisse avec joie les instruments acoustiques (violon, accordéon) à la puissance créative permise par les machines électroniques. Un set qui détonne et ne manque pas de dépoussiérer au passage les codes de la musique latine.

– DJ AMAZONITA qui nous arrive tout droit d’Équateur pour nous embarquer dans ses rythmes afro/sud américains, des Caraïbes aux côtes brésiliennes en passant par la nueva-cumbia colombienne et les sons électro andins actuels. Des pépites tradi-latines des plus électro-dansantes !

N’oubliez pas de venir habillé avec une touche de fluo ou de blanc pour faire rayonner la lumière noire…