Cette soirée permettra au public de découvrir des oeuvres variées : histoire contemporaine ou passée, défense de l’éducation et de la laïcité, poésie, récits de vie et mémoires, polar, fantasy, nature, BD et autres arts.
Les personnes possédant déjà des ouvrages des auteurs pourront les apporter pour dédicace.
Renconctre Littéraire – Mots & Images- rencontre avec des auteurs
Boulc etc. invite le public à rencontrer des auteurs résidant à Boulc et à Glandage. Présentation de leurs oeuvres, discussion et échanges avec le public, et moment convivial autour du verre de l’amitié.
116 route de Bonneval Le village 26410 Boulc Tél. 06 72 24 16 41
Cette soirée permettra au public de découvrir des oeuvres variées : histoire contemporaine ou passée, défense de l’éducation et de la laïcité, poésie, récits de vie et mémoires, polar, fantasy, nature, BD et autres arts.