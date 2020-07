Rencontre au Verger

Où on va papa? de Jean-Louis Fournier

lu par Martine Limonta

» Quand on me demande dans la rue un don pour les enfants handicapés, je refuse. Je n’ose pas dire que j’ai deux enfants handicapés, on va croire que je blague. L’air dégagé et souriant, je m’offre le luxe de dire : » Les enfants handicapés, j’ai déjà donné. » » A travers ce roman aussi grinçant que touchant, l’auteur, disciple de Pierre Desproges, évoque ses deux garçons et la vie qu’il n’aura pas avec eux. Un grand moment.