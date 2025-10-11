Rencontre auteure locale

Rencontre avec Armande Collin pour son livre « Réinventer l’avenir ».
Entrée libre et gratuite.

Rencontre auteure locale
Le 15/11/2025 10:30

5 bis rue Victor Hugo 26140 Anneyron Tél. 04 75 23 75 94

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Le témoignage d’une mère qui accompagne sa fille atteinte de surdité.