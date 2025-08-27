Rencontre/échange avec un écrivain dont le dernier roman se situe à Valence. Ce roman policier, remarqué au prix du Quai des Orfèvres, emmène le lecteur dans une intrigue très originale et risquée. Valence en est le centre, le point de départ est Grasse et elle se poursuit à l’étranger… Le Lycée Emile Loubet, le commissariat et le Centre hospitalier sont des lieux essentiels.
Rencontre avec Claude Maria
Dédicace du roman « Les Carnets de la Mouche » par l’auteur Claude MARIA, médecin expert honoraire près la Cour d’Appel d’Aix En Provence.
2 place Joseph Vallot ZC Le Plateau des Couleures 26000 Valence Tél. 09 39 03 03 70