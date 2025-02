Rencontre avec Emilie Vanvolsem

» On entend souvent que les femelles sont plus petites, moins aptes à diriger et dépendantes des mâles pour leur survie. Pourtant, le règne animal raconte une toute autre histoire et bouscule ces idées reçues.

Chez certaines espèces, les femelles brillent par leur force, leur ingéniosité et leur autorité. Les autours des palombes et les léopards des mers femelles, par exemple, surpassent les mâles en taille ! Et même lorsqu’elles sont plus petites que leurs mâles, les éléphantes guident leurs clans avec sagesse, et les rat-taupes nus s’organisent autour d’une reine, comme les abeilles. Et que dire des lézardes à queue en fouet du Mexique et des tatous à neuf bandes, qui n’ont tout bonnement plus besoin des mâles pour se reproduire ?

Cet album met en lumière les héroïnes du règne animal : des figures puissantes, flamboyantes et surprenantes, qui brisent les stéréotypes et redéfinissent les rôles des genres. »

Editions du Ricochet