Rencontre avec Fabrice Capizzano

Le 12/09/2025 19:00

1 rue Cri-cri 26190 Saint-Jean-en-Royans Tél. 04 22 91 70 82

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Fabrice Capizzano, habitant du Vercors, écrivain et parrain de la Bouillotte, sera à la librairie pour une rencontre-dédicace autour de son nouvel ouvrage à paraître le 28 août aux éditions Au Diable Vauvert, Une salamandre à l’oreille. Venez le rencontrer et échanger avec lui. Plus d’informations et réservations conseillées au 04 22 91 70 82.