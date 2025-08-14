Fabrice Capizzano, habitant du Vercors, écrivain et parrain de la Bouillotte, sera à la librairie pour une rencontre-dédicace autour de son nouvel ouvrage à paraître le 28 août aux éditions Au Diable Vauvert, Une salamandre à l’oreille. Venez le rencontrer et échanger avec lui. Plus d’informations et réservations conseillées au 04 22 91 70 82.
Rencontre avec Fabrice Capizzano
Venez rencontrer Fabrice Capizzano, habitant du Vercors, écrivain et parrain de la Bouillotte, qui sera à la librairie pour une rencontre-dédicace autour de son nouvel ouvrage paru le 28 août aux éditions Au Diable Vauvert, « Une salamandre à l’oreille ».
1 rue Cri-cri 26190 Saint-Jean-en-Royans Tél. 04 22 91 70 82