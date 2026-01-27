Présentation éditeur:
« La neige se fait rare sur nos montagnes, et pourtant nous ne parvenons pas à détourner notre imaginaire de cet or blanc. Preuve en est : la décision d’organiser les Jeux d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Un choix totalement anachronique alors que s’accélère le réchauffement climatique.
Cet essai coup de poing propose de nourrir le débat sur l’avenir des montagnes, en construisant plusieurs scénarios. Les épreuves se dérouleront-elles comme prévu, au prix de destructions catastrophiques ? Seront-elles annulées à la dernière minute, face aux urgences climatiques, sociales et politiques ? Ou 2030 sera-t-elle une année de festivités mais aussi d’engagement, créant un élan collectif au service de la nécessaire transition ? Ce livre propose une utopie réaliste pour réconcilier montagne sauvage et montagne à vivre. »
Rencontre avec Fiona Mille
Nous aurons la joie de recevoir Fiona Mille qui viendra présenter son essai coup de poing « Réinventons la montagne », en réaction aux Jeux Olympiques d’Hiver de 2030 annoncés dans les Alpes…
Un rendez-vous débat à ne pas rater !
35 Rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 04 75 22 01 93
