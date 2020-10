Rencontre avec Florent MARCHET

Résumé:

Solène a 14 ans. Et elle déteste son père qui a décidé d’installer sa famille dans une ferme biologique. C’est la fin du collège et la découverte de l’amour, de la sexualité mais un accident survient et bouleverse l’équilibre familial…

Florent Marchet a publié plusieurs albums pop et sensibles: Rio Brasil, Couchevel, Bambi Galaxy.

Cette rencontre initiée par le train théâtre est réalisée en partenariat avec La Comédie de Valence. Le lendemain, à 20h, à l’auditorium de la Médiathèque Latour-Maubourg (sous réserve), Florent Marchet accompagnera l’écrivain Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018) pour une lecture musicale, Leurs enfants après eux. La librairie y sera présente.