Rencontre avec François Brunsvick

Des histoires, d’un Vercors parfois rêvé, d’un Vercors rendu plus vrai. Des fictions, qui se mêlent tant à l’Histoire que l’on ne sait plus. Des récits, d’un amoureux des routes, d’un connaisseur des rivières, d’un curieux naturaliste.

C’est à la fois toute une époque du Vercors qui resurgit, et une promesse pour un avenir où nous aurons besoin d’imaginaires, enragés et pétillants.

François Brunswick, artisan du théâtre, a longtemps oralisé et mis en scène les patrimoines, l’économie, les organisations sociales, la nature, les relations humaines en Vercors, qu’il a parcouru en tous sens. Il a aussi été un acteur de ce territoire, ne lâchant pas les basques des élus de tout bord sur les questions culturelles et environnementales, participant aux bureaux du Parc Naturel Régional pour y représenter les associations, voire se faisant étrange activiste pour défendre le Vercors.

Un comptoir d’édition, juin 2025