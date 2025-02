Rencontre avec François Poulain

Pour la sortie en avant première du recueil de photos rock indé et alternatifs qui paraitra le 25 avril prochain, nous recevons le photographe François Poulain accompagné par son éditeur Paria et par Marsu, le manager des Béruriers Noirs.

» François Poulain est né en 1965. Il est donc de ceux qui, dans leur vingtaine, voient la scène rock indépendante prendre son envol. A partir de 1987, se spécialisant dans la photographie noir & blanc argentique, il parcourt avec fascination ce vivier d’énergies incroyables, que ce soit dans la mythique salle du Fahrenheit ou avec le collectif Capsul’ Rock. Que ce soit les artistes sur scène ou au milieu du public, il les capture inlassablement pendant plusieurs dizaines d’années, réalisant probablement un des plus grands fonds photographiques de cette époque.

Devant l’impossibilité de retrouver ses images dans un ouvrage de référence et digne de ce nom, les Archives de la Zone Mondiale ont décidé de remédier à ce manque en travaillant sur Indociles, le premier recueil photographique de François Poulain consacré principalement à la scène rock alternative et indépendante des années 80, 90 et 2000.

Un très gros catalogue de plus de 330 photos sélectionnées avec soin, qui nous replonge dans les plus grandes heures du rock Français et nous permet de revivre ces concerts intenses, à la rencontre des groupes incontournables de l’époque (Bérurier Noir, Ludwig Von 88, Parabellum, Mano Negra, les Wampas, Massilia Sound System, Les Thugs…) et de leur public, rebelle et survolté. »

Archives de la Zone Mondiale