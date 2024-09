Rencontre avec GeneviÃ¨ve Casanova

« Cet écrit, rédigé pendant la pandémie, relate l’adaptation journalière aux éléments marquants sur un ton léger, parfois familier, avec juste l’envie d’illustrer la vie dans les EHPAD, au-delà des lieux communs, et de les regarder avec un oeil positif posé sur des instants mémorables.

Et au fil des pages, comme un travail de mémoire d’une période inédite, se succèdent des arrêts sur image : des anecdotes, des réparties, des sourires, des visages lumineux, des regards expressifs, un bouquet d’émotions ! Avec la volonté d’être réaliste, authentique, reconnaissante d’une humanité, d’un dynamisme et d’une ingéniosité décuplés.

Ou… comment transformer les instants ordinaires du quotidien en épisodes extra ordinaires ? Un EHPAD, un lieu d’enrichissement mutuel, d’où une certaine magie ! » (https://www.editions-maia.com/)

Infirmière de métier, Geneviève Casanova a exercé majoritairement en gérontologie ayant fait le choix de l’encadrement en deuxième partie de carrière?; ainsi, elle a souhaité clore cette dernière par un écrit hommage aux professionnels, mais aussi un éclairage sur l’accompagnement des personnes âgées institutionnalisées.