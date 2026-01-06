Descriptif éditeur:
« C’est l’hiver à Chiffonville. Anders, sa cousine Eden, Bernie et Whinney ont prévu, pour leurs nouvelles vacances, un séjour au Mont Chiffon dont la chaîne domine l’arrière-pays. Mais peu avant le départ, leurs bestioles (d’énormes et sympathiques insectes) ravagent accidentellement une usine de confiseries, puis disparaissent en direction des montagnes tandis qu’un vrombissement se fait entendre à travers toute la ville. Une quête haletante s’engage pour le petit groupe d’amis, convaincu que les bestioles se sont retirées dans les sommets enneigés des montagnes.
Récompensée de nombreuses fois en Australie comme en France, voici le quatrième volume des aventures d’Anders et ses amis, cette fois-ci inspirées d’un séjour de l’auteur australien dans les montagnes drômoises. » The Hoochie Coochie
Rencontre avec Grégory MACKAY
Grégory Mackay est un auteur australien jeunesse. Il sera en tournée en France pour la sortie du quatrième épisode de son héros Anders.
35 rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 04 75 22 01 93
