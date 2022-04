Rencontre avec Jean-Pierre Martin

Mercredi 4 mai à 19h00, Jean-Pierre Martin, l’auteur de Le Monde des Martin aux éditions de L’Olivier, viendra à la librairie. Son dernier roman est un projet fou et drôlissime qui recense une galerie de personnages, connus ou pas dans l’histoire du monde, et qui ont pour point commun de s’appeler Martin.

Jean-Pierre Martin était venu avec son piano pour présenter un de ses derniers livres, Real book. Il est l’auteur d’une oeuvre importante, de fictions et d’ouvrages de critique. Il vit désormais en Ardèche.