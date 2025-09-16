Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre salle d’exposition ce dessinateur et scénariste de BD originaire de Romans-sur-Isère.
Auteur reconnu pour son style personnel des plus réalistes où se mêlent la maîtrise des volumes et la sensualité, selon Patrick Gaumer. Il viendra nous présenter notamment son dernier ouvrage : ‘ .
Venez rencontrer un auteur local de talent et partager un moment privilégié autour de la bande dessinée.
Rencontre avec Jean Terpant , auteur de BD Locale – Leclerc Culture
Venez rencontrer Jacques Terpant auteur local de bande dessinée. Cette rencontre, animée par Amandine Bacconnier, sera l’occasion d’échanger autour de son parcours, de ses inspirations et de ses créations les plus récentes.
95 rue Clair 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 05 50 00
