Rencontre avec la comédienne Dominique Blanc

Sociétaire de la Comédie-Française et auréolée de 4 césars, la comédienne Dominique Blanc témoignera de la collaboration artistique développée avec Patrice Chéreau, lors d’une journée de présentation de films restaurés suivis de débats et d’une rencontre.

Pendant près d’un demi-siècle, sa soif de se réinventer a bousculé le paysage artistique français et européen. Théâtre, cinéma, opéra : Patrice Chéreau a laissé une trace unique dans tout ce qu’il a entrepris. Lorsqu’il signe en 1974 le premier des dix longs métrages de sa filmographie, il est déjà reconnu comme un prodigieux homme de théâtre. C’est en dialogue constant avec cette discipline qu’il construira son parcours de cinéaste.

Dominique Blanc présentera les films :

14H | La Reine Margot

16H | Judith Therepauve

18H | Masterclass animée par Marc Lainé, en partenariat avec la Comédie de Valence et l’ENSATT (rencontre en entrée libre sur réservation au LUX au 04 75 82 44 15 ou à reservation@lux-valence.com)

19H | Hôtel de France

19H30 | Ceux qui m’aiment prendront le train