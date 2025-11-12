Rencontre avec l’artiste et auteur Hugo Chapin

L’espace culturel Leclerc a le plaisir d’accueillir Hugo Chapin, artiste et auteur du superbe coffret Le Tarot de l’Esprit, parut récemment.

Rencontre avec l’artiste et auteur Hugo Chapin
Le 15/11/2025 15:00

95 rue Clair 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 05 50 00

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Artiste plasticien et graphiste, Hugo Chapin mêle art numérique, symbolisme et spiritualité.
Son Tarot de l’Esprit est une oeuvre aussi visuelle qu’introspective : un jeu de 78 lames inspirées du Tarot traditionnel, conçues comme une invitation à la découverte de soi et à la contemplation.
? Un univers poétique et mystique, entre art contemporain et quête intérieure.
? Un moment d’échange privilégié avec l’artiste autour de son travail.