Artiste plasticien et graphiste, Hugo Chapin mêle art numérique, symbolisme et spiritualité.
Son Tarot de l’Esprit est une oeuvre aussi visuelle qu’introspective : un jeu de 78 lames inspirées du Tarot traditionnel, conçues comme une invitation à la découverte de soi et à la contemplation.
? Un univers poétique et mystique, entre art contemporain et quête intérieure.
? Un moment d’échange privilégié avec l’artiste autour de son travail.
Rencontre avec l’artiste et auteur Hugo Chapin
L’espace culturel Leclerc a le plaisir d’accueillir Hugo Chapin, artiste et auteur du superbe coffret Le Tarot de l’Esprit, parut récemment.
95 rue Clair 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 05 50 00
