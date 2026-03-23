Rencontre avec l’auteur Aurélien Gautherie

« En 1953, dans l’archipel des Féroé, dans le petit village de Gjogv, un vieux pêcheur attend la mort. Dans deux jours, cela fera cinquante ans depuis la mort d’Anna, sa fille. Encore deux jours, se dit-il, et il pourra mourir à son tour, et la rejoindre, peut-être, elle, la petite Anna, qui est née à la fin du mois de juillet 1902.

L’enfant du Vent des Féroé raconte l’histoire de cette soustraction sans retenue.

C’est le village qui commence à parler.

Puis c’est Jonas, le père. Puis un étranger de passage sur l’archipel. Puis Anna, qui lutte minusculement.

Puis c’est Olga, la mère, qui prend la parole, avant que celle-ci ne soit portée par les vents, les seuils de portes ou un tout petit bonnet bleuté tricoté avec un amour grand comme la mer.

L’histoire bondit entre les humains, les objets et les vents qui soufflent ; chacun sa voix, chacun sa langue universelle et c’est magnifique, tout se mêle, tout se comprend, tout parle et s’anime, jusqu’aux époques qui se font bondissantes, Jonas, enfant, essayant de retenir le Vent dans son poing fermé, Olga qui dormait avec les moutons, Elin s’attelant à son premier tricot, Jonas prenant la mer, Anna qui ferme sa main sur son petit doigt, Jonas qui feint de dormir sur son lit de mort et, bien plus tard, l’étrange étranger qui pense à Nicolas Bouvier et se dit que » certains voyages ne cessent de vous défaire « .

Chant d’amour, chant de perte… un roman en nage libre sublime, d’une écriture douce, mélancolique, délicate, tendre et dure tout à la fois.

On le termine en on se découvrant songeur et on finit par comprendre qu’il y a bien plus que cette histoire dans cette histoire. Je pense à des mots comme » témoin « , » événement « , » retenir « , » mémoire « . Je me dit qu’un récit se raconte et ça ma paraît tout à coup très profond.

Je vais réfléchir encore un peu à cette histoire de soustraction sans retenue qui

» de toute éternité,

de toute humanité,

de toute immensité, »

se retient. » / Source: facebook Librairie des Cordeliers.