A l’occasion de la sortie de l’album » Anders et la montagne « . En présence son éditeur, The Hoochie Coochie. Tout public – Entrée libre.
Anders et la montagne :
C’est l’hiver à Chiffonville. Anders, sa cousine Eden, Bernie et Whinney ont prévu, pour leurs nouvelles vacances, un séjour au Mont Chiffon dont la chaîne domine l’arrière-pays. Mais peu avant le départ, leurs bestioles (d’énormes et sympathiques insectes) ravagent accidentellement une usine de confiseries, puis disparaissent en direction des montagnes tandis qu’un vrombissement se fait entendre à travers toute la ville. Une quête haletante s’engage pour le petit groupe d’amis, convaincu que les bestioles se sont retirées dans les sommets enneigés des montagnes. Récompensées de nombreuses fois en Australie comme en France, voici le quatrième volume des aventures d’Anders et ses amis, cette fois-ci inspirées d’un séjour de l’auteur australien dans les montagnes drômoises.
Gregory Mackay :
Gregory Mackay est né en 1976 en Australie. Auteur prolifique et influent de la scène australienne, Gregory est aussi le premier auteur non francophone publié par The Hoochie Coochie. Qu’il s’adresse à un public jeunesse ou adulte, Gregory Mackay ne se départit jamais de son humour poétique et de la candeur ingénieuse de ses personnages. Son travail a été de nombreuses fois récompensé internationalement.
Rencontre avec l’auteur australien de BD jeunesse Grégory Mackey
2 place de la fontaine 26420 Vassieux-en-Vercors Tél. 06 40 67 72 04
