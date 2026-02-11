L’auteur du Prix Goncourt 2012 pour « Le sermon sur la chute de Rome » et que nous avions aussi reçu à 2 autres reprises pour « Où j’ai laissé mon âme » (2010) et « Le principe » (2015) nous revient avec une « Très brêve théorie de l’enfer » (parution le 4 mars), qui fait suite à son roman précédent « Nord sentinelle ».
Rencontre avec l’auteur Jérôme Ferrari
11 années que Jérôme Ferrari n’avait pas foulé le sol romanais !
Retrouvailles, donc à la librairie.
Le 13/03/2026 19:00 Informations complémentaires
cote des Cordeliers 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 15 55
Gratuit pour les visiteurs