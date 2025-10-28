Rencontre

Rencontre avec l’auteur Magalie Milo

Le 08/11/2025 14:00

95 rue Clair 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04-75-05-50-29

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Elle viendra partager avec vous son témoignage sincère et inspirant, échanger autour de son parcours personnel et professionnel, et bien sûr dédicacer son ouvrage.
Une belle occasion de rencontrer l’autrice, poser vos questions et discuter d’un sujet qui touche de nombreux soignants et patients.
Attention, le stock de livres disponibles sur place sera limité.