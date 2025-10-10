Rencontre avec le peintre Xavier Moreno

En écho à son exposition de peintures, le peintre Xavier Moreno vous invite à une rencontre pour échanger autour de son processus de création.

Le 04/11/2025 17:00

33 rue Albert Thomas 26000 Valence Tél. 04 75 40 93 82

Gratuit pour les visiteurs