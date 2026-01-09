La 5ème Saison accueille Baptiste Deyrail en résidence avec le Groupe ToNNe pour la création d’un spectacle dessiné sur un texte de Giono, Voyage à pied dans la Haute-Drôme. L’occasion de découvrir son travail d’illustrateur de bandes dessinées, dont Le pas de la Manu, plusieurs fois primé.
RENCONTRE avec l’illustrateur Baptiste Deyrail
Venez découvrir le travail de l’illustrateur de bandes dessinées, dont, entre autres, Le pas de la Manu, BD plusieurs fois primée.
11 rue Pasteur 26190 Saint-Jean-en-Royans Tél. 04 76 36 09 74