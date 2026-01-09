RENCONTRE avec l’illustrateur Baptiste Deyrail

Venez découvrir le travail de l’illustrateur de bandes dessinées, dont, entre autres, Le pas de la Manu, BD plusieurs fois primée.

Le 11/03/2026 18:30

11 rue Pasteur 26190 Saint-Jean-en-Royans Tél. 04 76 36 09 74

Gratuit pour les visiteurs

La 5ème Saison accueille Baptiste Deyrail en résidence avec le Groupe ToNNe pour la création d’un spectacle dessiné sur un texte de Giono, Voyage à pied dans la Haute-Drôme. L’occasion de découvrir son travail d’illustrateur de bandes dessinées, dont Le pas de la Manu, plusieurs fois primé.