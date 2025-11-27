Fidèle à sa vocation, l’orchestre programme le concerto romantique pour violon n°1 de Prokofiev, le concert looper pour saxophone de Bernhard Lang, le concerto tango pour bandonéon de Demian Rudel Rey et le concerto improvisé pour batterie de Silvia Berrone. Un programme survitaminé défendu par 4 solistes de haute volée !
Rencontre avec l’Orchestrre de Chambre de la Drôme
Rencontre avec les compositeurs-trices et les solistes de l’Orchestre de Chambre de la Drôme qui propose le programme « Concert.o.s ». Une occasion unique d’entendre 4 pièces concertantes, 4 instruments solistes, 4 compositeurs, 4 esthétiques.