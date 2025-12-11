Rencontre avec Philippe Louisgrand

Une visite de l’exposition avec l’artiste pour survoler plus de 40 ans de création.

Le 13/12/2025 11:00

3 place Louis Le Cardonnel 26000 Valence Tél. 04 75 58 78 71

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs