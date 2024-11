Rencontre avec Stitch et le PÃ¨re NoÃ«l Ã  Badaboum !

Badaboum vous invite à un moment féérique et unique à Montélimar ! La Rencontre avec Stitch et le Père Noël !

La magie des fêtes s’invite dans notre espace ludique pour une rencontre inoubliable avec deux personnages qui font rêver petits et grands. Tout d’abord le malicieux Stitch, venu tout droit de l’espace… Et surtout le légendaire Père Noël, roi des cadeaux et des coeurs d’enfants.

Au programme de cet après-midi festif :

Espace de jeux de 1000m² pour les enfants avec 4 étages d’amusement.

Photos et câlins avec Stitch et le Père Noël : Prenez la pose et immortalisez ces moments magiques avec vos héros préférés. Stitch, connu pour ses facéties, promet des interactions pleines de rires, tandis que le Père Noël partagera toute sa douceur et son esprit des fêtes.

Infos pratiques :

Achat de billets en ligne conseillé ! Réservez vos places sur notre site web.

Mangez sur place ! Vous pouvez arriver dès le matin ou à midi et en profiter pour vous restaurer sur place. Snack avec paninis, pizzas, croque-monsieur, crêpes, gaufres, café, etc…

Passez la journée sur place ! Prenez un billet » Pack Eco » et visiter les musées du Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs le matin avant de passer l’après-midi avec Stitch et le Père Noël !

Pourquoi venir à la Rencontre avec Stitch et le Père Noël ?

Cet événement est en effet l’occasion parfaite de partager un moment convivial en famille. Mais aussi de se plonger dans l’esprit de Noël et de voir les étoiles briller dans les yeux des enfants. Que vous soyez fan de Stitch, amoureux de Noël ou les deux, ce moment promet d’être riche en émotions et en souvenirs.

Alors ne manquez pas cette rencontre exceptionnelle ! Et venez célébrer la magie des fêtes avec nous à Badaboum Montélimar.

Nous avons hâte de vous accueillir pour une après-midi pleine de magie et de sourires !