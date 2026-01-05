La maison de la truffe propose tous les derniers mardis du mois pendant la saison de la truffe, une rencontre avec un passionné du diamant noir !
Possibilité d’achat de truffes avec le trufficulteur.
Rencontre avec un trufficulteur
Rencontre avec un trufficulteur : 1er rendez-vous de l'année 2026 !
2 rue de la République 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 61 29
