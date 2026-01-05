Visites

Rencontre avec un trufficulteur

Rencontre avec un trufficulteur : 1er rendez-vous de l’année 2026 !

Le 27/01/2026 18:00

2 rue de la République 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 61 29

Gratuit pour les visiteurs

La maison de la truffe propose tous les derniers mardis du mois pendant la saison de la truffe, une rencontre avec un passionné du diamant noir !
Possibilité d’achat de truffes avec le trufficulteur.