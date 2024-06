Rencontre avec Vincent Borel

Rencontre avec un romancier et journaliste Vincent Borel, journaliste et romancier français. Féru de musique il a écrit de nombreux romans autour de musiciens comme Lully, Saint Saëns, Bruckner ou Wagner.

Nous le rencontrons surtout pour la fable qu’il a écrite au coeur de nos montagnes où les dérèglements écologiques se manifestent autour du Roc de Garnesier. Trois histoires en une : un éducateur, homonyme de Guillaume Farel, le prédicateur protestant du XVIe siècle, amène en randonnée de jeunes délinquants. La deuxième histoire introduite est celle d’une artiste perdue dans la forêt pour réaliser du destroy art et la troisième l’installation d’une rave party qui tourne mal. Trois histoires qui sont réunies dans un même cataclysme foudroyant qui déclenche un série d’évènements foisonnants d’imagination décrits avec un style à la fois acide, réaliste et non dénuée d’humour. A ne pas lire un jour d’orage !