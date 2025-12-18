Rencontre conviviale autour de son oeuvre, les aquarelles de Sadou, artiste bourdelois et bénévole actif durant de longues années dans plusieurs associations, qui fête ses 100 ans cette année?! L’occasion de rendre hommage à une personnalité marquante du village et notamment l’artisan-bâtisseur de notre maison des P’tits Ours?!
Rencontre conviviale exposition
Place de la Lève 26460 Bourdeaux Tél. 04 75 53 33 31