Rencontre d’auteur – Charles Aubert

Organisé par le service Culture et la Bibliothèque de la Ville de Pierrelatte et les Cafés Littéraires de Montélimar en partenariat avec le Salon d’Isa. Tout public. Accès PMR.

Charles Aubert était responsable du réseau commercial d’une société d’assurances. A la faveur d’un changement de vie, il quitte la ville et s’installe au sud de Montpellier avec sa famille. Il choisit une maison proche de l’étang des Moures. Son premier roman et premier tome d’une trilogie, Bleu Calypso, paraît aux éditions Slatkine en 2019; suivi en 2020 de Rouge Tango chez le même éditeur. Rouge Tango. » Niels Hogan s’est retiré loin du monde, dans une cabane de pêcheurs, au coeur d’un Sud encore sauvage. Quarantenaire bourru, il n’a que peu d’amis : son voisin Vieux Bob, pêcheur lui aussi, la fille de Bob , la détonante Lizzie, et le jeune geek Malik. Alors, quand ce dernier est porté disparu, il n’en faut pas plus pour que notre héros ordinaire reprenne du service. Son enquête le conduira sur la piste d’une vieille affaire liée au grand banditisme marseillais. »

Assiette repas sur réservation avant la rencontre au Salon d’Isa.