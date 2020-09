Rencontre d’auteur – Valérie Paturaud

Organisé par le service Culture et la Bibliothèque de la Ville de Pierrelatte et les Cafés Littéraires de Montélimar. Tous public. Accès PMR.

Valérie Paturaud a exercé le métier d’institutrice dans les quartiers difficiles des cités de l’Essonne après avoir travaillé à la Protection judiciaire de la jeunesse. Installée depuis plusieurs années à Dieulefit, elle s’intéresse à l’histoire culturelle de la vallée, haut lieu du protestantisme et de la Résistance. Nézida « Septembre 1884. Nézida est revenue à la Calade dans ce hameau perché au-dessus de la vallée de Dieulefit, aux confins de la Provence et du Dauphiné. Elle vient d’accoucher de son premier enfant, une fille. La vie aurait dû s’épanouir, elle la quitte, et la mort menace déjà l’enfant des les langes. La bise noire souffle sur ce coin de terre aride où s’accrochent depuis des siècles des familles de paysans et de manufacturiers protestants. Dans le silence épais des dernières heures, autour de la jeune femme très faible, se mettent à se souvenir et à parler tous ceux qui l’ont aimée, qui l’ont connue… » Projection d’un court-métrage en lien avec la thématique, suivie d’échange en présence de l’auteure.