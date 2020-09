Rencontre d’auteurs d’aventures

Rencontre entre deux aventuriers du vivant – deux « géographes de l’être » – nourris de lecture, sauvés par l’écriture et passionnés du Japon.

Alexandre Bergamini est né en 1968. Il évolue, de 1985 à 1997, dans le monde du théâtre comme comédien puis metteur en scène. Il se tourne ensuite vers la littérature, publie des textes poétiques, comme Autopsie du sauvage, et des récits comme Retourner l’infâme et Cargo mélancolie (2005 et 2008) chez Zulma ; Sang damné (Seuil 2011), Nue India (2014) et Quelques roses sauvages (2015) chez Arlea.

Laurence Nobécourt est une écrivaine qui a été remarquée en 1998 pour La Conversation, chez Grasset qui a ensuite repris son premier livre, La Démangeaison. D’autres titres, tous chez Grasset, dénotent un tropisme certain pour les thèmes de spiritualité (En nous la vie des morts, La Clôture des merveilles sur Hildegarde de Bingen, La vie spirituelle…) Elle signait ses livres Lorette Nobécourt, jusqu’à ce qu’elle décide d’abandonner ce surnom et toute la lourdeur familiale qu’il portait, en publiant Lorette et en signant désormais de son vrai prénom.