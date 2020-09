Rencontre d’auteurs : Lucie Taïeb et Sylvain Pattieu

Ces deux livres (Les Échappées et Forêt Furieuse) ambitieux et exigeants, inclassables défricheurs d’imaginaires, proposent de penser le monde d’après, à la lumière des hantises d’aujourd’hui, des catastrophes déjà survenues

Ces deux livres (Les Échappées et Forêt Furieuse) ambitieux et exigeants, inclassables défricheurs d’imaginaires, proposent de penser le monde d’après, à la lumière des hantises d’aujourd’hui, des catastrophes déjà survenues. On y explore, réinventées, l’aliénation au travail, la docilité des vies, la violence sociale, la guerre civile, l’intolérance, mais aussi l’amour, l’entraide, la possibilité d’une échappée. Pour y parvenir avec brio, Lucie Taïeb et Sylvain Pattieu trouvent une langue absolument singulière qui fait événement.

Lucie Taïeb est poète et traductrice. Elle est agrégée d’allemand et titulaire d’un doctorat en littérature comparée (thèse : » Territoires de mémoire, l’écriture poétique à l’épreuve de la violence historique « ). Maître de conférences en littérature comparée à l’Université de Brest, elle a traduit notamment Heidi Pataki et Ernst Jandl, tous deux présents dans Poezibao par ses soins. Les échappées est son 6eme livre. Elle reçoit pour celui-ci le Prix Wepler.

Lucie Taïeb est également invitée pour ses compétences en poésie contemporaine.

Sylvain Pattieu est né en 1979 et vit en Seine-Saint-Denis. Il est maître de conférences en histoire et enseigne dans le master de création littéraire de l’Université Paris 8-Saint-Denis. Il est membre de l’Institut Universitaire de France (dont la mission est de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité en poursuivant des principes de diffusion des savoirs et de formation des jeunes chercheurs, de féminisation du secteur de la recherche et une politique de maillage scientifique du territoire). Ecrivain, il publie à la fois des romans et des documentaires littéraires.