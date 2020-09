Rencontre d’auteurs : Sofia Aouine et Giosuè Calaciura

Du réalisme magique de la fable de Giosuè Calaciura à la gouaille aventureuse et tendre de Sofia Aouine, on est envoûté par la puissance de la langue.

Oeuvre de deux auteurs : Pour Mimmo et Cristofaro du Borgo Vecchio, quartier pauvre et malfamé de Palerme, comme pour Abad dans sa folle rue bariolée de Barbès à Paris, c’est l’épopée quotidienne des enfants perdus, qui se cognent au réel et rêvent leur vie, fascinés par les figures héroïques qu’ils côtoient : prostituée humaniste, voyou au grand coeur, premier amour inaccessible…

Sofia Aouine est reporter radio et documentariste, née en 1978 dans les Hauts-de-Seine au sein d’une famille algérienne d’origine kabyle. Elle publie aujourd’hui son premier roman, Rhapsodie des oubliés édité à la Martinière.

Giosuè Calaciura est né à Palerme en 1960. Il vit et travaille aujourd’hui à Rome. Il est journaliste et collabore régulièrement avec de nombreux quotidiens et diverses revues. Il écrit également pour le théâtre et la radio. Borgo Vecchio, paru chez Notabilia, finaliste du prix Femina étranger 2019, a remporté le prix littéraire Marco Polo 2019 et, en Italie, le prix Paolo Volponi.