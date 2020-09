Rencontre d’auteurs : Valérie Paturaud et Adrien Borne

Deux auteurs, deux romans… Tout se passe dans la Drôme, entre Dieulefit, Montélimar et Taulignan.

Ces deux premiers romans ancrés dans la Drôme rurale s’ouvrent sur une perte effroyable et déroulent une histoire familiale, d’amour et de tragédie, autour d’un secret de famille d’éleveurs de vers à soie entre les deux guerres pour l’un, d’une tentative d’émancipation féminine au XIXe siècle de la campagne vers la ville pour l’autre. Ces romans historiques, situés entre Dieulefit, Montélimar et Taulignan, nous emportent dans les vies malmenées des gens de peu, éminemment courageux.

Valérie Paturaud a exercé le métier d’institutrice dans les quartiers difficiles des cités de l’Essonne après avoir travaillé à la Protection judiciaire de la jeunesse. Installée depuis plusieurs années à Dieulefit, elle s’intéresse à l’histoire culturelle de la vallée, haut lieu du protestantisme et de la Résistance. Avec son premier roman, Nézida (Liana Levi, avril 2020), elle signe un récit polyphonique intense et émouvant.

Adrien Borne achève ses études à l’Ecole Supérieure de Journalisme en 2006. L’année de l’obtention de son diplôme, il entre à RTL, puis officie en tant que reporter politique, toutes les semaines, il couvre aussi les débats parlementaires. En septembre 2009, il devient présentateur à la matinale de RMC info, dont il est également le rédacteur en chef adjoint. Après avoir quitté RMC en 2015, il co-présente le journal de 10h-13h sur iTélé avec Sonia Chroni. Il a volé du temps pour l’écriture tout le long de sa carrière de journaliste, et n’a jamais oublié sa Drôme. A trente-neuf ans, Mémoire de soie est cependant son premier roman.