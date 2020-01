Retrouvez des animations culinaires avec Alain Berne, Meilleur ouvrier de France, Ludivine et Sylvain Croce (Hôtel La Capitelle.) et bien-sûr les démonstrations de fabrication de ravioles par les ravioleuses de l’association !

De quoi se régaler les papilles avec l’assiette gourmande

(ravioles à la sauce truffée) et de nombreux produits locaux (miel, vin, vinaigres parfumés, huile d’olives, viennoiseries etc.) !!

Et bien sûr les fameuses truffes de la Drôme des Collines…

Vente de produits locaux !

Assiette Gourmande : 9 EUR