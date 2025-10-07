Au programme : un échange autour de l’histoire de l’IA, ses principes de fonctionnement, ses avancées les plus récentes, mais aussi ses limites. Venez débattre, poser vos questions et explorer ensemble les impacts de l’IA dans notre quotidien, ses enjeux sociétaux et éthiques, ainsi que les perspectives pour demain.
Rencontre-débat : « IA, mythes et réalités »
Curieux de comprendre ce qui se cache vraiment derrière le mot » intelligence artificielle » ?
À l’occasion de la Fête de la science, venez participer à une rencontre conviviale, ouverte à toutes et à tous !
1 rue Ventecul 26800 Étoile-sur-Rhône Tél. 04 75 60 74 51