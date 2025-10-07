Rencontre-débat : « IA, mythes et réalités »

Curieux de comprendre ce qui se cache vraiment derrière le mot  » intelligence artificielle  » ?
À l’occasion de la Fête de la science, venez participer à une rencontre conviviale, ouverte à toutes et à tous !

Le 10/10/2025 18:30

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 26120 Chabeuil Tél. 04 75 59 23 54

Gratuit pour les visiteurs

Au programme : un échange autour de l’histoire de l’IA, ses principes de fonctionnement, ses avancées les plus récentes, mais aussi ses limites. Venez débattre, poser vos questions et explorer ensemble les impacts de l’IA dans notre quotidien, ses enjeux sociétaux et éthiques, ainsi que les perspectives pour demain.