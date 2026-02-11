Ce sont des lieux de rencontre, du partage et du faire ensemble situé hors du domicile et de l’entreprise. Cette rencontre permettra de mettre en lumière la grande variété des tiers lieux et de dégager leurs points communs.
Code 304.
Rencontre-débat Qu’est-ce qu’un tiers-lieu?
Espaces de coworking, friches culturelles, fablabs… ils ont en commun de mutualiser les espaces et les compétences, hybrider des activités et réunir un collectif citoyen engagé, favorisant la coopération pour répondre aux enjeux de leur territoire.
20 rue Saint-Antoine 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 04 45
