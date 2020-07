Rencontre-dédicace avec Armelle Modéré autour de sa BD Willa et la passion des animaux

C’est l’histoire d’une petite fille qui navigue entre deux continents. La France, d’une part, et plus précisément la magnifique région du Vercors dans laquelle elle habite avec Jo, son grand -père et l’Afrique du Sud, d’autre part, où elle retrouve son papa, soigneur dans un centre de sauvegarde

pour rhinocéros.Le passe-temps de Willa ? S’occuper des petits animaux blessés ou abandonnés et les relâcher dans

la nature. La grange de Papy est devenue un véritable petit hôpital !

La scénariste et dessinatrice Armelle Modéré navigue elle aussi depuis une vingtaine d’années entre

ses deux résidences, en Bourgogne et dans le Vercors. Elle essaye, dans son album, de faire partager

son attachement pour la nature.