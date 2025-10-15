A l’occasion de la parution de leurs derniers livres : « Une salamandre à l’oreille » pour Fabrice CAPIZZANO et « Une vie de saint » pour Christophe SIEBERT, nos deux écrivains présenteront leurs ouvrages et évoqueront leurs parcours respectifs. Cette interview sera suivie d’un échange avec le public et d’une séance dédicace.
Rencontre-dédicace avec Fabrice CAPIZZANO et Christophe SIEBERT
Interview et échanges autour de leurs derniers livres respectifs : « Une salamandre à l’oreille » pour Fabrice et « Une vie de saint » pour Christophe.
10 avenue des Acacias 26420 La Chapelle-en-Vercors Tél. 09 77 75 97 62