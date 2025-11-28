Il nous présentera son dernier thriller dans lequel une soeur inconnue vient bouleverser le quotidien parfaitement réglé d’une famille. Mais est-elle aussi bien intentionnée qu’elle le paraît ? « Ma soeur » est paru aux Calmann-Lévy en cette rentrée littéraire.
Intrigue machiavélique, écriture cynique mais réjouissante, personnages croustillants, retournements finaux… nous évoquerons avec lui tout ce qui fait le sel de ses histoires ! Inscrivez-vous !
Rencontre – dédicace avec Jacques Expert
Le 6 décembre, ne ratez pas la rencontre-dédicace avec le maître du polar inspiré de faits divers : Jacques Expert !
31 rue Madier de Montjau 26000 Valence Tél. 09 73 13 75 97
