Nous accueillerons Robert Laurent pour une rencontre dédicace autour de son dernier livre « Le chemin d’Etienne et de Claudia ».

Rencontre dédicace avec Robert Laurent
Le 29/11/2025 10:00

1 place des Ecoles 26300 Alixan Tél. 04 75 45 52 41

Gratuit pour les visiteurs