Une rencontre avec Stéphane Madoeuf, collectionneur de street art et co-auteur du livre « Art of Skate »

Professeur à HEC Paris, habitant la Savoie, Stéphane Madoeuf est un collectionneur de street-art de longue date qui nous a fait l’amitié de prêter quelques pièces de sa collection pour l’exposition « One, Two… Street Art! ». Il est particulièrement féru de planches de skate-board, nouveau support d’expression pour de nombreux artistes. A l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Art of Skate, Histoire(s) d’une culture urbaine » dont il est co-auteur avec Sylvie Barco et Philippe Danjean chez Alternatives, il viendra nous proposer un temps d’échange sur sa pratique de collectionneur et sur l’art de la planche, en situation dans l’exposition. Une séance de dédicace du livre (disponible à la boutique de L »artsolite) sera organisé à l’issue de la rencontre.