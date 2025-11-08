Rencontre-dédicace : Mayane El Baze

A l’occasion de la sortie de son livre « Mayane de l’ombre à la lumière » avec sa mère, Sandrine Thevenon, Mayane sera en dédicaces à la Fnac de Valence !

Le 12/11/2025 17:00

17 avenue Victor Hugo 26000 Valence

Payant