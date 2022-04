Champion paralympique de natation, Théo Curin réalise ses rêves les plus fous. Il nous racontera en détail sa traversée du Lac Titicaca en autonomie…Une 1ère mondiale !

Avec le naturel et l’optimisme qui le caractérisent, il partagera aussi son parcours incroyable : la maladie, l’hôpital, la rééducation, mais aussi et surtout les rêves qu’il concrétise, les échecs qu’il surmonte et les défis qu’il relève !

Tout ce qu’il raconte très bien dans « la chance de ma vie » le livre autobiographique qui vient de paraitre aux éditions Flammarion.